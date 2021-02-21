Первой Конституции Грузии исполнилось 100 лет

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. В парламенте Грузии проходит торжественное мероприятие по случаю 100-летия первой Конституции.

21 февраля 1921 года была принята конституция Демократической республики Грузия – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма.

Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.

Мероприятие проходит в зале пленарных заседаний. Перед собравшимися выступил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, президент Саломе Зурабишвили, кандидат на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили, председатель Конституционного суда Мераб Турава, депутаты парламента.

"Примечательно, что действующая редакция Конституции Грузии основана на историко-правовом наследии Конституции Первой республики и продолжает многовековые традиции грузинского конституционализма. Я верю, что Конституция Грузии снова свяжет прошлое и будущее нашей страны", - сказал Арчил Талаквадзе.

Как отметила в своем выступлении президент Грузии Саломе Зурабишвили, эта дата ясно показывает, насколько важна и единодушна была нация для прогресса страны в начале прошлого века.

"Я лично горжусь тем, что принадлежу к той эмиграции, которая жила по Конституции 1921 года и до конца верила в ее восстановление. Я горжусь и чувствую большую ответственность, потому что высшая обязанность президента - придерживаться Конституции и ее принципов. Я верю, что, объединившись вокруг основных ценностей, Грузия станет сильным европейским государством - именно той страной, о которой мечтали наши предки, когда принимали первую Конституцию Грузии", - сказала президент Грузии.

А вот кандидат в премьер-министры страны Ираклий Гарибашвили, выступая перед публикой, подчеркнул важность смены власти в 2012 году.

"Демократическое движение, начавшееся в 2012 году под руководством Бидзины Иванишвили, я бы сказал прямо, освободило страну от необольшевистского режима, затем нашей задачей было вывести узурпаторов закона из Конституции, и эту миссию успешно выполнил грузинский народ. Сейчас перед нами стоит та же задача, мы видим, как действует преступная сила, они отказались признавать результаты выборов, изобрели миф о несуществующей фальсификации, начали саботаж, объявили бойкот, так как не смогли поколебать нашу власть, начали не подчиняться закону и справедливости. Сегодня, как и 9 лет назад, эта сила вне конституционного строя", - сказал Ираклий Гарибашвили.

В рамках праздничного мероприятия лидер парламентского большинства, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе был награжден "Парламентским орденом свободы". Он перечислит денежную премию, полагающуюся за орден, детям с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, 13 сотрудников парламента были награждены почетными значками за 25 лет успешной работы в законодательном органе.

Сегодня же председатель парламента и потомок выдающего общественного деятеля Грузии Эквтиме Такаишвили откроют "Музей грузинского парламентаризма имени Такаишвили".