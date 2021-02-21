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Акция протеста у парламента и задержание участников за неподчинение полиции 21 февраля 2021 года

На акции у здания парламента в Тбилиси задержали несколько человек

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (17)
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Попытка установить палатки привела к столкновениям между полицией и активистами. По информации МВД, задержаны пять человек.

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Полиция задержала несколько активистов оппозиции, которые пытались установить палатки перед зданием законодательного органа на проспекте Руставели в Тбилиси.

Акция протеста у парламента и задержание участников за неподчинение полиции 21 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста у парламента и задержание участников за неподчинение полиции 21 февраля 2021 года

Акция приурочена к 100-летию со дня принятия первой Конституции Демократической республики Грузия.

Гражданский активист Георгий Чаладзе
© Sputnik / Alex Shlamov
"Фобия палаток должна закончиться"- активист устроил перформанс у парламента Грузии

Попытка установить палатки привела к столкновениям между полицией и активистами. По информации МВД, задержаны пять человек.

Активисты утверждают, что сотрудники полиции действуют незаконно и ограничивают гарантированную Конституцией свободу проведения собраний.

Акция у здания Парламента продолжается. Параллельно в эти минуты перед парламентскими комитетами выступают кандидаты на пост министров, представленные Ираклием Гарибашвили.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (17)
Теги:
Парламент Грузии, Оппозиция, МВД Грузии, Грузия


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