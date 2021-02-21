На акции у здания парламента в Тбилиси задержали несколько человек

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Полиция задержала несколько активистов оппозиции, которые пытались установить палатки перед зданием законодательного органа на проспекте Руставели в Тбилиси.
Акция приурочена к 100-летию со дня принятия первой Конституции Демократической республики Грузия.
Попытка установить палатки привела к столкновениям между полицией и активистами. По информации МВД, задержаны пять человек.
Активисты утверждают, что сотрудники полиции действуют незаконно и ограничивают гарантированную Конституцией свободу проведения собраний.
Акция у здания Парламента продолжается. Параллельно в эти минуты перед парламентскими комитетами выступают кандидаты на пост министров, представленные Ираклием Гарибашвили.