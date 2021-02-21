Полиция задержала у здания парламента в Тбилиси восемь человек

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Во время акции протеста перед законодательным органом на проспекте Руставели в Тбилиси полиция задержала восемь человек, говорится в заявлении МВД Грузии.

Полицейские задержали нескольких активистов оппозиции, пытавшихся установить палатку у парламента Грузии сегодня в первой половине дня. Акция была приурочена к 100-летию со дня принятия первой грузинской Конституции. Активисты планировали читать лекции об истории Грузии непосредственно из палаток.

Активисты задержаны по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях - неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов.

"Несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, митингующие не подчинились законному запросу представителей МВД, продолжали действовать незаконно, после чего были задержаны. Патрульная полиция неоднократно предлагала митингующим альтернативное место для установки палатки", - говорится в заявлении.

В МВД также отмечают, что протестующие на несколько месяцев установили палатки на территории, прилегающей к парламенту, чему полиция не препятствовала.

Что касается установки палатки перед зданием парламента, согласно Закону Грузии "О полиции", в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка, предотвращения нарушений закона протестующим запрещается ставить палатку перед зданием парламента.

МВД призывает организаторов и участников акции поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений в адрес сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.

Любое нарушение закона будет немедленно предотвращено полицией, говорится в заявлении.