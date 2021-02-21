Оппозиция готова отложить крупномасштабную акцию протеста ради переговоров

С проведением внеочередных выборов, на которых настаивает оппозиция, в стране должно прекратиться преследование граждан по политическому признаку, считают в оппозиции

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция готова отложить акцию протеста, намеченную на 25 февраля, чтобы предоставить правящей партии "Грузинская мечта" возможность для начала переговоров, заявила одна из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Политический кризис в Грузии разгорелся с новой силой на этой неделе после решения суда о задержании лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Что, в свою очередь, спровоцировало отставку премьер-министра Георгия Гахария, который открыто заявил о своих разногласиях с политсоветом правящей партии, а лидеры объединенной оппозиции заявили, что не допустят ареста, и предупредили о готовности оказать сопротивление.

Ранее радикальная оппозиция анонсировала проведение масштабной акции протеста 25 февраля и 31 марта. Основным требованием протестующих является проведение внеочередных парламентских выборов.

Сегодня же лидеры оппозиции провели встречу с председателем комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантасом Павиленисом. Последний прибыл в Тбилиси в качестве международного посредника между властью и оппозицией. Накануне Павиленис провел встречу с представителями правящей партии "Грузинская мечта".

"Мы готовы, параллельно с предложением о переговорах, вновь дать правительству время, место для компромисса и отложить объявленную акцию. Для того, чтобы они сели за стол переговоров, чтобы удовлетворить требования наших партнеров, включая Сенат, Конгресс и всех международных акторов, которые думают, что Грузия находится в сложнейшем политическом кризисе", - сказала Деканоидзе.

По ее словам, с проведением внеочередных выборов, на которых настаивает оппозиция, в стране должно прекратиться преследование граждан по политическому признаку.