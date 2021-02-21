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Вахтанг Гомелаури

Грузия завершает обустройство погранучастка в Давид-Гареджи

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (275)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210221/250959682/Gruziya-zavershaet-obustroystvo-pogranuchastka-v-David-Garedzhi.html

Предприняты шаги по совершенствованию пограничной инфраструктуры, оснащению государственной границы современными техническими средствами, заявил кандидат в министры

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Строительство пограничного участка на территории монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на спорном участке границы с Азербайджаном, будет завершено в ближайшее время, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая на заседании объединенных комитетов парламента Грузии.

По словам и.о. министра внутренних дел, в 2020 году были предприняты особо важные шаги по совершенствованию пограничной инфраструктуры, оснащению государственной границы современными техническими средствами, развитию авиационного потенциала, углублению международных отношений.

Граница Грузии с Азербайджаном. Монастырский комплекс Давид Гареджи
© Sputnik / STRINGER
Грузия завершит строительство погранучастка на территории Давид-Гареджи в ближайшее время

Для усиления возможностей охраны границы обновлены экипировка и личное оснащение пограничников, улучшены транспортные и коммуникационные средства для выявления инцидентов на границах и реагирования на них.

"Обновлено персональное снаряжение пограничников, средства для обнаружения и реагирования на пограничные инциденты, а также для транспортировки и коммуникации. При финансовой поддержке правительства США и Европейского союза для пограничной полиции Грузии был реализован ряд важных проектов. В частности, в настоящее время ведется строительство Ахалцихского управления пограничной полиции", - сказал Гомелаури.

Он также коснулся сегодня вопроса реформы уголовной полиции, которая продолжается в Грузии. Главная цель изменений - повысить качество расследований. В результате реформы появится новая высококвалифицированная команда следователей, а оперативная составляющая будет выделена как отдельное направление деятельности. В настоящее время идет процесс разделения оперативного, следственного и участкового направлений.

Темы:
Парламент Грузии (275)
Теги:
Вахтанг Гомелаури, МВД Грузии, Грузия


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