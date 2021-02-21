Грузия завершает обустройство погранучастка в Давид-Гареджи

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Строительство пограничного участка на территории монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на спорном участке границы с Азербайджаном, будет завершено в ближайшее время, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая на заседании объединенных комитетов парламента Грузии.

По словам и.о. министра внутренних дел, в 2020 году были предприняты особо важные шаги по совершенствованию пограничной инфраструктуры, оснащению государственной границы современными техническими средствами, развитию авиационного потенциала, углублению международных отношений.

Для усиления возможностей охраны границы обновлены экипировка и личное оснащение пограничников, улучшены транспортные и коммуникационные средства для выявления инцидентов на границах и реагирования на них.

"Обновлено персональное снаряжение пограничников, средства для обнаружения и реагирования на пограничные инциденты, а также для транспортировки и коммуникации. При финансовой поддержке правительства США и Европейского союза для пограничной полиции Грузии был реализован ряд важных проектов. В частности, в настоящее время ведется строительство Ахалцихского управления пограничной полиции", - сказал Гомелаури.

Он также коснулся сегодня вопроса реформы уголовной полиции, которая продолжается в Грузии. Главная цель изменений - повысить качество расследований. В результате реформы появится новая высококвалифицированная команда следователей, а оперативная составляющая будет выделена как отдельное направление деятельности. В настоящее время идет процесс разделения оперативного, следственного и участкового направлений.