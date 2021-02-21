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Вахтанг Гомелаури

Сегодня, завтра...через пять дней - когда арестуют Нику Мелия?

photo : Gakharia / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (163)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210221/250959730/Segodnya-zavtracherez-pyat-dney---kogda-arestuyut-Niku-Meliya.html

Парламентские комитеты большинством голосов сегодня выразили доверие кабинету министров Ираклия Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. МВД Грузии может арестовать председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия и исполнить решение суда в любое время, так как перед ведомством не стоят конкретные сроки, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, отвечая на вопросы журналистов после выступления на заседании объединенных комитетов парламента Грузии.

Парламентские комитеты большинством голосов сегодня выразили доверие кабинету министров Ираклия Гарибашвили.

Ника Мелия и его соратники по партии в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Ника Мелия требует новых парламентских выборов

По словам кандидата в министры, он лично принял решение приостановить арест Ники Мелия.

"Решение суда, исполнение которого было возложено на Министерство внутренних дел, исполним мы его сегодня, завтра, через месяц или через три дня, время не ограничено. Сейчас я не могу сказать, что оно отложено на один, два или пять дней", - сказал Гомелаури.

Что касается отставки премьера Георгия Гахария, по словам Гомелаури, как министр он был в курсе этого шага, а с уже бывшим главой правительства его связывают "очень хорошие отношения".

Ника Мелия и лидеры объединенной оппозиции в офисе Единого нацдвижения
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Мелия не задержат: МВД Грузии отложило исполнение решения суда

"Как можно, если ты дружишь с человеком и у вас близкие отношения, чтобы он не сказал, о своей отставке", - подытожил Гомелаури.

Премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку после решения тбилисского городского суда о заключении под стражу председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Теперь Парламент должен в течение двух недель утвердить нового премьер-министра Ираклия Гарибашвили и кабмин, состав которого представил последний.

Темы:
Правительство Грузии (163)
Теги:
Ника Мелия, Вахтанг Гомелаури, МВД Грузии, Грузия


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