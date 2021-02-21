Сегодня, завтра...через пять дней - когда арестуют Нику Мелия?

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. МВД Грузии может арестовать председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия и исполнить решение суда в любое время, так как перед ведомством не стоят конкретные сроки, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, отвечая на вопросы журналистов после выступления на заседании объединенных комитетов парламента Грузии.

Парламентские комитеты большинством голосов сегодня выразили доверие кабинету министров Ираклия Гарибашвили.

По словам кандидата в министры, он лично принял решение приостановить арест Ники Мелия.

"Решение суда, исполнение которого было возложено на Министерство внутренних дел, исполним мы его сегодня, завтра, через месяц или через три дня, время не ограничено. Сейчас я не могу сказать, что оно отложено на один, два или пять дней", - сказал Гомелаури.

Что касается отставки премьера Георгия Гахария, по словам Гомелаури, как министр он был в курсе этого шага, а с уже бывшим главой правительства его связывают "очень хорошие отношения".

"Как можно, если ты дружишь с человеком и у вас близкие отношения, чтобы он не сказал, о своей отставке", - подытожил Гомелаури.

Премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку после решения тбилисского городского суда о заключении под стражу председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Теперь Парламент должен в течение двух недель утвердить нового премьер-министра Ираклия Гарибашвили и кабмин, состав которого представил последний.