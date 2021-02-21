В ближайшие годы Грузия получит обновленный авиационный парк

На данном этапе Силы обороны уже получили радары воздушного наблюдения французского производства, мобильный командный пункт и зенитно-ракетные комплексы "Мистраль-3"

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Приоритетным направлением 2021 года является продолжение процесса модернизации ВВС Грузии, об этом заявил кандидат в министры обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, выступая на заседании объединенных парламента Грузии.

В составе правительства, предложенном для утверждения парламенту Грузии Ираклием Гарибашвили, две новые фигуры - кандидат на пост главы Минобороны Джуаншер Бурчуладзе и глава министерства регионального развития и инфраструктуры - Ираклий Карселадзе. Первый заменит на посту самого Гарибашвили, а второй - Майю Цкитишвили, которая подала в отставку следом за премьер-министром Георгием Гахария.

По его словам, важно, чтобы в ближайшие годы страна получила полностью восстановленный и модернизирвоанный авиационный парк, что является частью долгосрочного десятилетнего плана восстановления Сил обороны Грузии.

"Важным приоритетом является продолжение процесса модернизации ВВС, после завершения которого в ближайшие годы мы получим полностью восстановленный и реабилитированный авиационный парк. В этой связи активно проводится реставрация-модернизация штурмовиков Су-25, Ми-24 и американских UH-1", - сказал Джуаншер Бурчуладзе.

Кандидат на пост главы Минобороны в своем выступлении коснулся также обновления и модернизации зенитных комплексов.

"На данном этапе Силы обороны уже получили радары воздушного наблюдения французского производства, мобильный командный пункт и зенитно-ракетные комплексы "Мистраль-3". Мы также активно работаем над реализацией соглашения, подписанного с крупнейшей компанией военной промышленности Израиля Rafael , которое предусматривает обновление и модернизацию систем противовоздушной обороны ", - сказал кандидат на пост министра обороны.

Как заявил ранее экс-минситр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, перевооружение грузинской армии продолжится до тех пор, пока у каждого из солдат не будет полного современного вооружения.

Raphael Advanced Defense Systems – крупнейшее предприятие Министерства обороны Израиля, которое занимается совершенствованием и производством оружия, военной и оборонной техники, а также экспортом вооружения.