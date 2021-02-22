ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Парламент Грузии сегодня проголосует по новому составу правительства, но перед пленарным заседанием кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили и кандидаты в министры встретятся с "Грузинской мечтой" в формате фракции.

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" представила на вакантное место главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили.

Представители оппозиции отказались от встречи с кандидатами в формате фракции, а будут задавать свои вопросы на заседании.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента. Если кандидатура премьера дважды не наберет требуемое число голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.

Законодательный орган в течение двух дней в ускоренном порядке выслушивал кандидатов на посты министров. У кандидатов было 20-25 минут на ознакомление с программой, затем они отвечали на вопросы депутатов. Парламентские комитеты большинством голосов выразили доверие кабинету министров Ираклия Гарибашвили.

"Сегодня утром состоится встреча фракции с кандидатами на должность премьер-министра и министра. Затем бюро будет инициировать решения комитетов и уже на заседании, которое состоится сегодня, будет поднят вопрос о поддержке премьер-министра и плана правительства", – заявил председатель комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили в эфире Первого канала.

Новый кабинет министров, в котором лишь минимальные изменения, выглядит следующим образом:

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе

Министр юстиции Грузии – Гоча Лорткипанидзе

Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури

Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава

Министр обороны – Джуаншер Бурчуладзе

Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани

Министр финансов Грузии – Иване Мачавариани

Министр образования, науки, культуры Грузии – Михаил Чхенкели

Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили

Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани.

В правительственной команде появились два новых лица – кандидат в министры обороны Джаншер Бурчуладзе и кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.