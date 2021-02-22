ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Парламент Грузии сегодня проголосует по новому составу правительства, но перед пленарным заседанием кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили и кандидаты в министры встретятся с "Грузинской мечтой" в формате фракции.
Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" представила на вакантное место главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили.
Представители оппозиции отказались от встречи с кандидатами в формате фракции, а будут задавать свои вопросы на заседании.
- Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента. Если кандидатура премьера дважды не наберет требуемое число голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.
Законодательный орган в течение двух дней в ускоренном порядке выслушивал кандидатов на посты министров. У кандидатов было 20-25 минут на ознакомление с программой, затем они отвечали на вопросы депутатов. Парламентские комитеты большинством голосов выразили доверие кабинету министров Ираклия Гарибашвили.
"Сегодня утром состоится встреча фракции с кандидатами на должность премьер-министра и министра. Затем бюро будет инициировать решения комитетов и уже на заседании, которое состоится сегодня, будет поднят вопрос о поддержке премьер-министра и плана правительства", – заявил председатель комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили в эфире Первого канала.
Новый кабинет министров, в котором лишь минимальные изменения, выглядит следующим образом:
- Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе
- Министр юстиции Грузии – Гоча Лорткипанидзе
- Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури
- Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава
- Министр обороны – Джуаншер Бурчуладзе
- Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани
- Министр финансов Грузии – Иване Мачавариани
- Министр образования, науки, культуры Грузии – Михаил Чхенкели
- Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили
- Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани.
В правительственной команде появились два новых лица – кандидат в министры обороны Джаншер Бурчуладзе и кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.