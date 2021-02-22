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Резиденция Бидзины Иванишвили

У дома Бидзины Иванишвили проходит "молчаливая акция" протеста

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (298)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210222/250963860/U-doma-Bidziny-Ivanishvili-prokhodit-molchalivaya-aktsiya-protesta.html

Активисты держат в руках плакаты с требованием провести в стране внеочередные выборы. Ситуацию контролирует полиция

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. У дома основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили проходит "молчаливая акция" протеста, организованная активистами движения "Для Грузии".

Акция проходит параллельно с выступлением кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте.

Активисты держат в руках плакаты с требованием провести в стране внеочередные выборы. Ситуацию у дома Иванишвили контролирует полиция.

"Мы пришли сюда для того, чтобы в очередной раз подтвердить, что Бидзина Иванишвили никуда не уходил, он управляет процессом и Гарибашвили – это его личный раб. Мы будем продолжать протест до победного", – сказал один из организаторов акции Георгий Мумладзе.

По словам активистов, они проводят акции протеста в течение 90 дней и не собираются останавливаться, пока не будет названа дата новых выборов.

Протестующие пришли к дому Иванишвили после немногочисленной акции у Моста мира. Чуть позже они собираются переместиться к зданию законодательного органа на проспект Руставели.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (298)


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