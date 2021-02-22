На антироссийской акции в центре Тбилиси произошла стычка с полицией

Активист молодежного крыла "Европейской Грузии" Лаша Элиадзе был задержан при попытке разрисовать временную стену у здания парламента

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Полиция вмешалась в ход акции протеста у здания парламента Грузии, организованной молодежным крылом оппозиционной партии "Европейская Грузия", задержав одного из активистов.

Участники акции-перформанса обвиняли власти Грузии в проведении российских интересов, принеся с собой импровизированную русскую печь, из которой пускали дым в цветах российского флага.

Стычки с правоохранителями начались после того, как участники попытались сделать граффити на временной стене у здания парламента.

Задержанный Лаша Элиадзе обвиняется в неподчинении требованию сотрудника полиции - статья 173 Кодекса об административных правонарушениях, что карается штрафом до двух тысяч лари или административное заключением сроком на 15 суток.

В понедельник у парламента проходит сразу несколько акций - высший законодательный орган в течение дня проголосует за выражение доверия правительству Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили.

Предыдущий премьер Георгий Гахария на прошлой неделе неожиданно подал в отставку, заявив о разногласиях с правящей партией.