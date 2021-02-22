16:22 22 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Лаша Элиадзе задержан полицией на акции у парламента, которую проводила молодежная организация партии Европейская Грузия 22 февраля

На антироссийской акции в центре Тбилиси произошла стычка с полицией

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
93 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250964791.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210222/250965467/Na-antirossiyskoy-aktsii-v-tsentre-Tbilisi-proizoshla-stychka-s-politsiey-.html

Активист молодежного крыла "Европейской Грузии" Лаша Элиадзе был задержан при попытке разрисовать временную стену у здания парламента

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Полиция вмешалась в ход акции протеста у здания парламента Грузии, организованной молодежным крылом оппозиционной партии "Европейская Грузия", задержав одного из активистов.

Участники акции-перформанса обвиняли власти Грузии в проведении российских интересов, принеся с собой импровизированную русскую печь, из которой пускали дым в цветах российского флага. 

Стычки с правоохранителями начались после того, как  участники попытались сделать граффити на временной стене у здания парламента.

Задержанный Лаша Элиадзе обвиняется в неподчинении требованию сотрудника полиции - статья 173 Кодекса об административных правонарушениях, что карается штрафом до двух тысяч лари или административное заключением сроком на 15 суток.

В понедельник у парламента проходит сразу несколько акций - высший законодательный орган в течение дня проголосует за выражение доверия правительству Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили. 

Предыдущий премьер Георгий Гахария на прошлой неделе неожиданно подал в отставку, заявив о разногласиях с правящей партией. 



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта МКС
От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото
Автовладельцы в Кутаиси выразили протест против роста цен на бензин - видео
Автовладельцы в Кутаиси выразили протест против роста цен на бензин – видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться