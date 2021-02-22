Первый визит: куда поедет Гарибашвили в ранге премьер-министра Грузии

Кандидат на пост премьер-министра Грузии намерен в первую очередь посетить Брюссель и Баку

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Ираклий Гарибашвили в ранге премьер-министра Грузии отправится в Брюссель уже в марте этого года, об этом политик сообщил во время своего выступления в парламенте.

В эти минуты в парламенте Грузии рассматривается вопрос утверждения обновленного состава правительства во главе с Ираклием Гарибашвили. Эту кандидатуру парламенту представила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили. Гарибашвили уже возглавлял правительство Грузии в 2013-2015 годах.

"С 15 по 17 марта запланированы встречи высокого уровня по Соглашению об ассоциации Грузии с Евросоюзом в Брюсселе, куда я отправлюсь с министром иностранных дел Давидом Залкалиани", – сказал Гарибашвили.

Грузия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли в 2014 году. Тогда свою подпись на документе от Грузии поставил как раз Ираклий Гарибашвили, который был премьер-министром Грузии.

По словам Гарибашвили, одна из первых поездок также состоится в Азербайджан.

"Азербайджан – наш близкий друг и партнер, которым управляет мудрый глава – господин Алиев, с которым у меня очень хорошие отношения, и один из первых визитов, наверное, будет в Азербайджан, когда ситуация с коронавирусом даст нам такую возможность", – сказал Гарибашвили.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

"У нас будет диалог Азербайджаном, и я верю, что господин Алиев и дружественная нам азербайджанская сторона примут разумное решение, и мы сможем найти общий язык и договориться", – заключил Гарибашвили.

В прошлом году Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье "передача иностранному государству части территорий Грузии" – речь идет о спорном участке грузино-азербайджанской границы.