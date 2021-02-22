Переговоров по досрочным выборам в Грузии не будет - Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Власти Грузии не будут вести переговоров с оппозицией по поводу досрочных парламентских выборов, заявил кандидат в премьеры Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.

Переговоры между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией при посредничестве западных посредников длятся с октября 2020 года. Оппозиция считает, что "Грузинская мечта" сфальсифицировала результаты парламентских выборов, и требует назначить новые выборы.

"Мы объявляем категорический отказ любым переговорам на тему досрочных выборов. Этот вопрос закрыт, и этот вопрос не рассматривается", - сказал Гарибашвили.

Он также заявил, что власти готовы вести переговоры с любыми оппозиционными силами, кроме "Нацдвижения", за которым стоит третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Если оппозиционные силы смогут избавиться от влияния насилия Саакашвили, то мы это только приветствуем и готовы к конструктивному сотрудничеству, диалогу, жарким дебатам - ко всему, что принято в демократическом обществе", - сказал Гарибашвили.

Он также обвинил оппозицию в желании беспорядков и дестабилизации.

В эти минуты в парламенте Грузии рассматривается вопрос утверждения обновленного состава правительства во главе с Ираклием Гарибашвили. Эту кандидатуру парламенту представила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили. Гарибашвили уже возглавлял правительство Грузии в 2013-2015 годах.