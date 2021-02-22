Что сказал Гарибашвили парламенту: основные тезисы

Гарибашвили представил парламенту программу правительства "Для строительства европейского государства", которая осталась неизменной со времени утверждения предыдущего состава Кабмина в ноябре 2020 года

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник представил программу своего правительства.

Представление программы проходило в спокойной обстановке, при практически полном отсутствии оппозиции в зале заседаний.

"Деструктивные силы"

С трибуны парламента кандидат в премьер-министры Грузии выступил с критикой большей части оппозиционных партий, которые в знак протест против фальсификации выборов отказываются работать в парламенте и теперь не дают полиции исполнить решение суда о помещении под арест лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"К сожалению, процесс дестабилизации продолжается со стороны неразумной деструктивной силы, что мешает стабильности в стране и ее быстрому развитию", - сказал Гарибашвили.

Он также отметил, что оппозиция устроила вызов для правительства.

"Несколько дней назад деструктивная сила устроила вызов и тест государства. Вызов, который стоит сейчас перед правоохранительной системой, рассчитан на дискредитацию полиции и системы правосудия, что дискредитирует правительство и беспорядки, но мы этого не допустим и дадим достойный и строгий ответ", - сказал Гарибашвили.

При этом Гарибашвили подчеркнул в своем выступлении, что власти не собираются вести переговоры с "Нацдвижением" и открыты для диалога с конструктивной оппозицией.

Еще одним важным посылом кандидата в премьеры стал вопрос досрочных выборов.

"Эта тема закрыта", - сказал Гарибашвили.

Прогнозируемая Грузия

Еще одним из главных акцентов выступления Гарибашвили стала ситуация в Грузии, сложившаяся на фоне коронавируса.

"Я думаю, в первые 100 дней работы мы сможем представить обществу конкретный план, который будет долгосрочным десятилетним планом развития нашей страны, включая краткосрочные планы", - сказал Гарибашвили.

Также кандидат в премьер министры отметил, что экономика в стране должна стать прогнозируемой.

"Экономика и политика в стране должны быть прогнозируемыми. Нам необходима на фоне пандемии более тесная координация и коммуникация с бизнесом и гражданами. Государству, гражданам и бизнесменам нужно тесное сотрудничество. И каждый человек должны почувствовать, что он живет в стабильной среде, где нет неожиданного ухудшения ситуации и государство будет с ним", - сказал Гарибашвили.

Развитие экономики

Еще один акцент кандидат в премьер-министры сделал на развитие страны.

"Сейчас мы должны объединить – международные ресурсы, ресурсы государства и частного сектора, и единой энергией предпринять конкретные шаги – в сельском хозяйстве и развитии местного производства", - сказал Гарибашвили.

По его словам, государство должно расширить программу "Производи в Грузии" и вернуть те отрасли, которые были потеряны.

"Мы не можем быть зависимы только от импортированной продукции. У нас есть возможность производить сельскохозяйственную и другую продукцию", - сказал Гарибашвили.

Другие вопросы

В своем выступлении кандидат в премьер-министры сделал акцент на развитие экономики, туристического сектора, регионов, инфраструктурных проектов.

Также он отметил важность реформы системы образования, здравоохранения, полиции и армии.

Внешняя политика

В своем выступлении кандидат в премьер-министры также еще раз подтвердил прозападный курс Грузии.

"Мы продолжим нашу политику для вступления в НАТО и Евросоюз", - сказал Гарибашвили.

При этом он отметил, что правительство Грузии "не потерпит менторского тона" от западных коллег.

"Мы можем принять только совет", - сказал он.

А вот говоря об отношениях с Россией, Ираклий Гарибашвили несколько раз использовал термин "оккупация", назвав его главным вызовом для Грузии.

Мы неидеальны

Кандидат в премьер-министры с трибуны парламента признал ошибки правящей партии "Грузинская мечта".

"Мы должны сделать все, чтобы активно и достойно отвечать на ложь, но мы понимаем, что мы неидеальные, наше правительство неидеально. У нас были ошибки и будут ошибки, но мы должны сделать все, чтобы свести ошибки к минимуму, и эти ошибки не должны создавать проблемы нашим гражданам", - сказал Гарибашвили.

В данный момент Гарибашвили готовится отвечать на вопросы депутатов. После чего пройдет голосование за выражение доверия его правительству.