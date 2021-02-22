Лидер ЕНД заявила, что власти планируют провокации в офисе партии

Власти должны отказаться от любых провокаций, потому что в офисе партии большое количество сторонников, заявила Деканоидзе

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. По информации одного из лидеров "Единого национального движения" Хатии Деканоидзе, власти страны планируют провокации в офисе оппозиционной партии.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили, в ходе представления программы правительства в парламенте, обрушился с критикой в адрес оппозиционной партии и ее лидеров. Также он анонсировал арест председателя партии Ники Мелия, который в данный момент находится со своими сторонниками в офисе "Единого национального движения".

"По нашей информации, власти страны планируют провокацию в офисе "Единого национального движения". Планируют провокацию, потому что понимают, что сегодня у нас в руках огромное моральное превосходство. Моральное превосходство есть именно потому, что мы находимся на стороне правды", - заявила Деканоидзе на специальном брифинге.

При этом, информацией, какого именно рода провокация запланирована, лидеры оппозиционной партии не располагают. Деканоидзе предположила, что, возможно, специально подосланные люди ударят полицейских.

"Я предупреждаю правительство очень ясно и категорично, чтобы они отказались от любых провокаций, потому что с нами, с огромным количество людей, огромным количеством сторонников, огромным количеством гражданских активистов, огромным количеством политических лидеров, которые находятся в офисе "Единого национального движения", никакая провокация не "прокатит". Мы на стороне правды", - подчеркнула Деканоидзе.

Тбилисский городской суд 17 февраля принял решение отправить в тюрьму Мелия до вынесения приговора по делу о беспорядках в Тбилиси. Полиция 18 февраля попыталась арестовать лидера "Нацдвижения", предъявив судебное решение. Сторонники оппозиции собрались возле офиса Единого Нацдвижения, заявляя, что не допустят задержания Мелия. В этот же день арест оппозиционера был отложен из-за отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахария, который покинул пост, заявив о разногласиях с правящей партией в вопросе ареста лидера ЕНД.