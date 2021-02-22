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"Уже начал ругаться" - реакция соцсетей на выступление Гарибашвили в парламенте

© AFP / OLIVIER DOULIERY
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (165)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210222/250970558/Uzhe-nachal-rugatsya---reaktsiya-sotssetey-na-vystuplenie-Garibashvili-v-parlamente.html

Грузинские пользователи социальных сетей активно обсуждают выступление в парламенте Ираклия Гарибашвили

Будущий глава камбина в ходе своего выступления отличился весьма жесткой критикой в адрес оппозиционной партии "Единое национальное движение", ее председателя Ники Мелия и ее создателя, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В соцсетях разгорелись споры. Многие единогласно подчеркивают – нужно смотреть вперед, а не оглядываться назад.

Ираклий Гарибашвили выступает перед парламентом Грузии 22 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Что сказал Гарибашвили парламенту: основные тезисы

"Уже 10 лет прошло, он уже во второй раз во главе правительства и все еще говорит о Саакашвили?" - возмущается Михаил Киквадзе.

"Еще не пришел, а уже начал ругаться. Интересно, когда уже закончится это все? Если вы пришли во главу, будьте добры, сделайте что-нибудь для народа, а не занимайтесь руганью других", - призывает Lia Facacia.

"Почему вы начинаете работу и любой другой день со злости и мести, говоря и обсуждая, что этот такой, а этот сякой! Может, вы будете говорить о деле, более того – начнете делать, разве не лучше? Почему все время только плохое, один сплошной негатив наш сегодняшний парламент, достаточно уже!" - пишет Anna Dzidzigur.

Акция протеста движения Стыдно! у здания парламента Грузии 22 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
У парламента Грузии протестуют против "второго пришествия" Гарибашвили

"Один раз эту говорящую фамилию Гарибашвили ("гариби" в переводе с грузинского "бедный" - ред.) уже назначали премьером в ноябре 2013 - тогда как раз резко стал падать лари. На втором приходе лари еще выше пойдет? Нет, давайте обратно лучше Гахария ("гахареба" с переводе с грузинского "обрадовать" - ред.) верните - также с говорящей фамилией, может все-таки чем-то нас обрадует", - иронизирует Cathie Seafish.

Другие, наоборот, хвалят Гарибашвили за критику оппозиции и поддерживают его высказывания.

"Ты крутой, Ираклий! Вот так вот! Пусть от тебя поучатся принципиальности некоторые члены "Мечты". Никаких уступок "нацам"! Никакой "коабитации"! Справедливость должна восторжествовать! Должен быть установлен порядок! Удачи!" - пишет ლაშა გოლუბიანი

Ника Мелия в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Гарибашвили анонсировал арест Ники Мелия

"Я надеюсь, что вы поставите рядом с собой людей, искренне преданных, любящих родину, в особенно стратегическое для Грузии время. Удачи вам", - пишет Михаил Циликишвили.

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как на прошлой неделе подал в отставку Георгий Гахария. Он принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила на вакантное место главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили.

Темы:
Правительство Грузии (165)
Теги:
Соцсети, Ираклий Гарибашвили, Правительство Грузии, Грузия


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