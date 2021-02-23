Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Гарибашвили премьером

В 2013 году Гарибашвили сменил на посту премьер-министра Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала постановление о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром страны, документ опубликован на президентском сайте.

Накануне парламент Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Конституции Грузии назначить Ираклия Гарибашвили премьер-министром Грузии", – говорится в документе. © Sputnik / STRINGER Новое правительство Грузии получило вотум доверия парламента

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как на прошлой неделе подал в отставку Георгий Гахария. Он принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Гарибашвили занимал должность премьера с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой олигарха Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год).