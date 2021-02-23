08:45 23 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Срочно:
Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Гарибашвили премьером

photo: Salome Zourabichvili / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Правительство Грузии (178)
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210223/250970994/Prezident-Gruzii-podpisala-rasporyazhenie-o-naznachenii-Garibashvili-premerom.html

В 2013 году Гарибашвили сменил на посту премьер-министра Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала постановление о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром страны, документ опубликован на президентском сайте.

Накануне парламент Грузии 89 голосами "за" и двумя голосами "против" выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Конституции Грузии назначить Ираклия Гарибашвили премьер-министром Грузии", – говорится в документе.
Ираклий Гарибашвили выступает в парламенте 22 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Новое правительство Грузии получило вотум доверия парламента

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как на прошлой неделе подал в отставку Георгий Гахария. Он принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Гарибашвили занимал должность премьера с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой олигарха Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год).

Новый состав правительства Грузии
© Sputnik
Новый состав правительства Грузии

 

Темы:
Правительство Грузии (178)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Саломе Зурабишвили, Правительство Грузии, Президент Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта МКС
От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото
Парламент Грузии утвердил новое правительство страны во главе с Гарибашвили - видео
Парламент Грузии утвердил новое правительство страны во главе с Гарибашвили - видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться