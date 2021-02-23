Мелия: мой арест станет концом правления "Грузинской мечты"

Ника Мелия, в комнату к которому начала ломать полиция, заявил, что операция по его задержанию станет "концом режима Иванишвили"

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Ники Мелия заявил, что спецоперация по его задержанию станет концом правления правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузии", созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Ранним утром во вторник у центрального офиса Нацдвижения мобилизовались несколько сотен сотрудников Сил быстрого реагирования МВД Грузии. Ника Мелия заперся в офисе, с ним вместе находятся Гиги Угулава, Гиви Таргамадзе, Леван Тархнишвили и другие лидеры оппозиции. Оппозиция блокирует входную дверь мебелью.

"Это начало большой победы. Это не они зашли в здание, а это правительство выходит из своего неформального правления. Ни одного гражданина Грузии не должны задерживать из-за Гаврилова. Они хотят, чтобы в стране никто не протестовал, если завтра в страну снова приедет Гаврилов. Но это почетная для нас борьба. Так заканчиваются режимы. Они не смогут сохранить власть, используя спецназ против граждан. Нас будет все больше и больше", – сказал Мелия.

Он также отметил, что оппозиция не дала властям возможность устроить провокации и встречает полицию "полным спокойствием и мирно".

Перед зданием между активистами происходят небольшие стычки. По предварительным данным несколько человек было задержано, части понадобилась медицинская помощь.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.