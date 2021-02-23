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Ника Мелия в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года

Арест Мелия будет обжалован в Европейском суде по правам человека

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Политика
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Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Защита оппозиционера Ники Мелия использует все рычаги для его освобождения, в том числе обратится в Европейский суд по правам человека, заявил журналистам адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

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Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром.

"Мы пока не знаем куда его перевели. Это выяснится спустя несколько минут, и мы надеемся, что сможем его увидеть. Для его освобождения мы используем все рычаги, в том числе обратимся в Европейский суд по правам человека", – сказал адвокат Мелия Дмитрий Садзаглишвили.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. 

Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.

Теги:
Ника Мелия


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