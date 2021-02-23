11:11 23 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0138
  • 100 RUB4.4335
  • USD3.3084
Поиск
Срочно:
Хатия Деканоидзе

Грузинская оппозиция анонсировала акцию протеста из-за ареста Мелия

photo: Khatia Dekanoidze / FB
Политика
Получить короткую ссылку
10801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/17/250975328.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210223/250975204/Gruzinskaya-oppozitsiya-anonsirovala-aktsiyu-protesta-iz-za-aresta-Meliya.html

Лидеры и сторонники оппозиционных партий намерены опротестовать задержания лидера Нацдвижения Ники Мелия

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе, обсудив план действий с лидерами других партий, призвала граждан выразить протест против ареста Ники Мелия.

Операция по задержанию лидера Единого Нацдвижения: подробности - онлайн-трансляция>>

Политик назвала время и место собрания: три часа дня у здания администрации правительства.

"Мы продолжим бороться до победы. Сегодня офис, который разогнали, является эпицентром – офис, откуда забрали серверы, уничтожили архив и выгнали людей. Отсюда мы идем к канцелярии... Я хочу обратиться ко всем, кого волнует судьба этой страны, приходите к канцелярии в 15:00. Мы ждем вас! Свобода не приходит без боя", – сказала Хатия Деканоидзе.

Этим утром лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации в Тбилиси. 

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. 

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Ника Мелия задержан: штурм офиса Единого нацдвижения в Тбилиси - видео
Ника Мелия задержан: штурм офиса "Единого нацдвижения" в Тбилиси – видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться