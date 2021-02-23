Грузинская оппозиция анонсировала акцию протеста из-за ареста Мелия

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе, обсудив план действий с лидерами других партий, призвала граждан выразить протест против ареста Ники Мелия.

Операция по задержанию лидера Единого Нацдвижения: подробности - онлайн-трансляция>>

Политик назвала время и место собрания: три часа дня у здания администрации правительства.

"Мы продолжим бороться до победы. Сегодня офис, который разогнали, является эпицентром – офис, откуда забрали серверы, уничтожили архив и выгнали людей. Отсюда мы идем к канцелярии... Я хочу обратиться ко всем, кого волнует судьба этой страны, приходите к канцелярии в 15:00. Мы ждем вас! Свобода не приходит без боя", – сказала Хатия Деканоидзе.

Этим утром лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации в Тбилиси.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.