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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД Грузии сделало первое заявление после ареста Мелия

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
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Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии Нику Мелия задержали в ходе спецоперации в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии выполнило решение Тбилисского городского суда о заключении для Ники Мелия, говорится в заявлении ведомства.

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Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром.

"Правоохранители предупредили граждан, собравшихся в офисе "Национального движения" на Кахетинском шоссе в Тбилиси , не мешать исполнению решения суда и дали им для этого разумный срок. Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранителей, собравшиеся у офиса партии не подчинились законному требованию полиции и оказали сопротивление правоохранителям. Соответственно, для исполнения возложенных на нее судом обязательств, полиция использовала пропорциональную силу и специальные средства в соответствии с законом", – говорится в заявлении.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. 

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.



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