МВД подтвердило арест 21 человека в ходе спецоперации в Тбилиси

Оппозиционные активисты были задержаны у офиса Нацдвижения за неподчинение требованиям полиции

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Министрество внутренних дел Грузии сообщило о задержании 21 человека в ходе спецоперации по задержанию оппозиционера Ники Мелия.

Операция по задержанию лидера Единого Нацдвижения: подробности - онлайн-трансляция>>

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. На месте собрались сотни сторонников оппозиционера, которые пытались помешать действиям полиции.

"Эти лица были задержаны за неподчинение законным требованиям полиции, что наказывается штрафом от одной до четырех тысяч лари, либо административным заключением на срок до 15 дней", - сказала Sputnik Грузия собеседница агентсnва.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.