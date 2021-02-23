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Ираклий Гарибашвили выступает перед парламентом Грузии 22 февраля 2021 года

Премьер Грузии доволен спецоперацией по задержанию Мелия

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
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Премьер подчеркнул, что арест Мелия, объявившего полное неповиновение суду, было делом чести государства

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил главу МВД Вахтанга Гомелаури за успешное проведение операции по задержанию оппозиционера Ники Мелия.

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Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. На месте собрались сотни сторонников оппозиционера, которые пытались помешать действиям полиции.

"Сегодня мы стали свидетелями того, что мы являемся правовым государством и мы являемся сильным государством. У нас есть сильная полиция, очень эффективный министр внутренних дел. Я хочу публично поблагодарить господина Гомелаури от имени нашего правительства и всю полицию за то, что защитили достоинство нашей страны, стабильность нашей страны. Я горжусь вами", – заявил Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге во вторник.

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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Мы строим правовое государство. Все граждане, вне зависимости от их положения, политической принадлежности и вкуса, обязаны и будут обязаны подчинятся исполнению закона... Мы будем защищать в конституционных рамках право выражения собственного мнения каждого гражданина. Но, безусловно, при условии, что все это будет в рамках конституции и закона", – подчеркнул Гарибашвили.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. 

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.



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