Хакеры атаковали сайты "Грузинской мечты" и госведомств

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Хакеры атаковали сайты правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и правительственных ведомств, сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"В эти минуты ведется массированная атака как на веб-страницы и сайты "Грузинской мечты", так и на сайты государственных ведомств", – заявил Мдинарадзе на специальном брифинге во вторник.

В правящей партии считают, что хакерская атака – это "частью плана, который не смогли исполнить сегодня необольшевики".

"К счастью, они не посмели оказать сопротивление закону, не посмели оказать сопротивление государству. Это правильный поступок, исходя из того, что все должны подчинятся закону, все должны подчинятся его требованиям", – заявил Мдинарадзе.

Он выразил надежду, что следственные органы в ближайшее время выяснят подробности по данному факту.

"Я уверен, что соответствующие органы попытаются в кратчайшие сроки расследовать, кто способствует плану дестабилизации, который уже является фактом. Какие бы кибератаки они не проводили, к каким бы дополнительным вспомогательным планам они бы не прибегли, государство стоит на своем месте, закон стоит на своем месте и в рамках этого закона все будет расследовано", – заключил Мдинарадзе.