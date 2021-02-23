"Арест Мелия ставит точку на "Грузинской мечте" – реакции оппозиции

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Арест лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия, который произошел практически сразу же после назначения на пост премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, комментируют его сторонники.

Как отмечают в оппозиции, произошедшее сегодня ставит под угрозу прозападное развитие Грузии.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Зураб Джапаридзе в офисе "Единого нацдвижения" 17 февраля 2021 года

Лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе считает, что произошедшие сегодня утром в офисе "Единого национального движения" события, надолго отложили перспективу вступления Грузии в Евросоюз и НАТО.

"Поставлена точка в развитии Грузии и продвижении к цивилизованному, свободному миру, который мы называем НАТО и Европейский Союз. Этот шаг сделан, все остальное – технический вопрос. Никто никогда и близко не подпустит ни к НАТО, ни к ЕС страну, где задерживают лидера самой крупной оппозиционной партии", – сказал Джапаридзе, добавив, что ожидает серьезного протеста как внутри Грузии, так и за пределами.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Гиги Угулава. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

По словам одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава, сегодня Иванишвили поставил на себе точку.

"Я лично, как и многие другие люди, обещаю Иванишвили, что сегодняшний день станет для него водоразделом. Сегодня он поставил на себе точку, он больше не может жить в этой стране, ему нет места в этой стране", – сказал Угулава.

© Sputnik / STRINGER Мамука Хазарадзе. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года

Лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе назвал арест Ники Мелия угрозой для демократических институтов страны.

"Речь идет не о Мелия, а о свободе и демократических институтах. Правление одного человека в этой стране должно прекратиться. У наших детей нет будущего в этой стране без демократии и закона. Люди, сражайтесь за детей", – сказал Хазарадзе.

По его словам, для будущего страны необходимо проведение внеочередных выборов или плебисцита.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Элене Хоштария. Акция-перформанс у здания парламента в связи с судебным процессом вокруг председателя "Единого нацдвижения" Ники Мелия - 16 февраля 2021 года

По мнению политика Элене Хоштария, Бидзина Иванишвили бросил еще один серьезный вызов грузинскому обществу, к своим гражданам. По ее словам, общественность для протеста должна собраться сегодня у здания правительственной канцелярии.

"Очень долго люди просили скорую помощь, но ответа не было. Это была жестокость, которую Бидзина Иванишвили продемонстрировал нам рукой Гарибашвили. Наша позиция остается неизменной: мы едины, миролюбивы, принципиальны и продолжаем не подчиняться. Сегодня у канцелярии, в 15:00, мы ждем всех и всех граждан, которые ценят борьбу за свободу, на которую нападает Бидзина Иванишвили", – сказала Хоштария.

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.