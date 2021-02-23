"Арест Мелия ставит точку на "Грузинской мечте" – реакции оппозиции

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Арест лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия, который произошел практически сразу же после назначения на пост премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, комментируют его сторонники.
Как отмечают в оппозиции, произошедшее сегодня ставит под угрозу прозападное развитие Грузии.
Лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе считает, что произошедшие сегодня утром в офисе "Единого национального движения" события, надолго отложили перспективу вступления Грузии в Евросоюз и НАТО.
"Поставлена точка в развитии Грузии и продвижении к цивилизованному, свободному миру, который мы называем НАТО и Европейский Союз. Этот шаг сделан, все остальное – технический вопрос. Никто никогда и близко не подпустит ни к НАТО, ни к ЕС страну, где задерживают лидера самой крупной оппозиционной партии", – сказал Джапаридзе, добавив, что ожидает серьезного протеста как внутри Грузии, так и за пределами.
По словам одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава, сегодня Иванишвили поставил на себе точку.
"Я лично, как и многие другие люди, обещаю Иванишвили, что сегодняшний день станет для него водоразделом. Сегодня он поставил на себе точку, он больше не может жить в этой стране, ему нет места в этой стране", – сказал Угулава.
Лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе назвал арест Ники Мелия угрозой для демократических институтов страны.
"Речь идет не о Мелия, а о свободе и демократических институтах. Правление одного человека в этой стране должно прекратиться. У наших детей нет будущего в этой стране без демократии и закона. Люди, сражайтесь за детей", – сказал Хазарадзе.
По его словам, для будущего страны необходимо проведение внеочередных выборов или плебисцита.
По мнению политика Элене Хоштария, Бидзина Иванишвили бросил еще один серьезный вызов грузинскому обществу, к своим гражданам. По ее словам, общественность для протеста должна собраться сегодня у здания правительственной канцелярии.
"Очень долго люди просили скорую помощь, но ответа не было. Это была жестокость, которую Бидзина Иванишвили продемонстрировал нам рукой Гарибашвили. Наша позиция остается неизменной: мы едины, миролюбивы, принципиальны и продолжаем не подчиняться. Сегодня у канцелярии, в 15:00, мы ждем всех и всех граждан, которые ценят борьбу за свободу, на которую нападает Бидзина Иванишвили", – сказала Хоштария.
Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.