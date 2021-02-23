"Не заплатил - поймали" – лидер "Грузинкой мечты" об аресте Мелия

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Грузия – правовое государство, в котором все должно происходить в рамках закона, заявил председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя арест оппозиционера Ники Мелия.

Лидер Единого Нацдвижения задержан в ходе спецоперации: как все было – подробности>>

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. На месте собрались сотни сторонников оппозиционера, которые пытались помешать действиям полиции.

"Несмотря на то, что говоря на языке уголовного права, он (прим. Мелия) отличался "особенной опасностью для общества" и готов был пойти на все, особенно в условиях возвращения власти, арест любого человека является болезненным", – заявил Кобахидзе.

На брифинге Кобахидзе также напомнил обществу несколько фактов о Мелия. В частности, по словам Кобахидзе, во время нахождения у власти, в 2012 году он банкротил частный банк, за что уже признан уголовным преступником. В 2019 году организовывал вторжение в здание парламента Грузии и насилие в отношении полицейских. После парламентских выборов 2020 года он организовывал вторжение в здание Центральной избирательной комиссии и насилие над полицейскими.

"Он был одним из главных инициаторов парламентского саботажа. Ежедневно угрожал государству тем, за что ему было предъявлено обвинение, в частности в насильственной революции. Демонстративно выбросил электронный браслет, чем оскорбил государство. Его обязали внести залог, который он не заплатил в течение двух месяцев, чем еще раз оскорбил государство. Только после этого были оценены все его радикальные и криминальные действия, и он был назначен формальным председателем "Национального движения". После определения прокуратурой окончательного срока выплаты залога он еще раз нанес оскорбление государству и заявил: "Не заплачу, не поймаете". Не заплатил – поймали. Точнее, он сам себя поймал", – отметил Кобахидзе.

Кобахидзе также поблагодарил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и каждого полицейского, которые обеспечили проведение "довольно сложной операции образцовым образом, без всякого превышения силы".

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.