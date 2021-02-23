Сайты госведомств Грузии атаковали из разных стран - МВД

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в связи с кибератакой на серверы МВД, говорится в заявлении на сайте ведомства.

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Ранее лидер парлраментского большинстве Мамука Мдинарадзе сообщил, что хакеры атакуют сайты правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и государтсвенных ведомств. От предположил, что это связано с событиям сегодняшнего утра - спецоперацией по задержанию оппозиционера Ники Мелия.

"23 февраля на компьютерную инфраструктуру министерства внутренних дел была осуществлена кибератака из разных стран. Соответствующие подразделения министерства внутренних дел в результате оперативных мероприятия пресекли атаку", - говорится в сообщении МВД.

Следствие ведется по двух статья УК Грузии - "Незаконное использование компьютерных данных или (и) компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему".