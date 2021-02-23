МВД Грузии обнародовало кадры задержания Мелия – видео спецоперации

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии публикует кадры задержания председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, сделанные сегодня утром.

Лидер Единого Нацдвижения задержан в ходе спецоперации: как все было – подробности>>

По данным ведомства, сторонники Мелия не выполнили требования правоохранителей и оказали сопротивление полиции.

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем видеокадры, снятые у офиса "Единого национального движения" на Кахетинском шоссе и внутри него, то как полиция обращается к Никанору Мелия, а также к собравшимся там гражданам и дает им разумное время для подчинения требованиям правоохранителей. Несмотря на многочисленные предупреждения, сделанные министерством, собравшиеся в офисе партии и на прилегающей территории не подчинились законному требованию полиции и оказали физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", – говорится в заявлении.

По данным ведомства, во время спецоперации правоохранители разрешили собравшимся покинуть здание и предоставили для этого безопасный коридор. Часть собравшихся воспользовалась коридором и покинула здание, а часть продолжила сопротивление и насильственные действия.

"Подтверждающие это кадры общественность неоднократно могла видеть в прямых телетрансляциях ряда телеканалов, а также в различных видеороликах, распространенных в социальных сетях", – отмечается в заявлении.

Так, в соцсети было распространено видео, на котором видно, как активист "Единого национального движения" бросает в полицейских твердый предмет, в результате чего была повреждена фототехника гражданского лица.

Как говорится в заявлении, МВД изучит все факты насилия и сопротивления и отреагирует на них соответствующим образом.