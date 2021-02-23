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Акция протеста у здания правительственной канцелярии 23 февраля 2021 года

Сторонники оппозиции собираются у здания правительства в Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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По предварительным данным, на акции в центре Тбилиси будет объявлено о дальнейших планах оппозиции

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Несколько сотен человек собрались у здания администрации правительства в центре Тбилиси, чтобы опротестовать арест оппозиционера Ники Мелия.

Акция протеста у здания правительственной канцелярии 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста у здания правительственной канцелярии 23 февраля 2021 года

Лидер Единого Нацдвижения задержан в ходе спецоперации: как все было – подробности>>

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром.

Журналисты и СМИ работают на месте событий - штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
МВД Грузии обнародовало кадры задержания Мелия – видео спецоперации

Сразу после этого оппозиционные лидеры призвали всех выйти на акцию протеста, объявив о начале народно-освободительного движения.

По предварительным данным, на акции у здания администрации правительства будет объявлено о дальнейших планах оппозиции.

Территория перед центральным входом в канцелярию оцеплена полицией. Также часть полицейских находится и во дворе здания.

Большинство лидеров пока находится в офисе "Единого национального движения" на окраине Тбилиси, где проводятся последние консультации.

Акция протеста у здания правительственной канцелярии 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция протеста у здания правительственной канцелярии 23 февраля 2021 года

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. 

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.



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