Сторонники оппозиции собираются у здания правительства в Тбилиси

По предварительным данным, на акции в центре Тбилиси будет объявлено о дальнейших планах оппозиции

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Несколько сотен человек собрались у здания администрации правительства в центре Тбилиси, чтобы опротестовать арест оппозиционера Ники Мелия.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция протеста у здания правительственной канцелярии 23 февраля 2021 года

Лидер Единого Нацдвижения задержан в ходе спецоперации: как все было – подробности>>

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром.

Сразу после этого оппозиционные лидеры призвали всех выйти на акцию протеста, объявив о начале народно-освободительного движения.

По предварительным данным, на акции у здания администрации правительства будет объявлено о дальнейших планах оппозиции.

Территория перед центральным входом в канцелярию оцеплена полицией. Также часть полицейских находится и во дворе здания.

Большинство лидеров пока находится в офисе "Единого национального движения" на окраине Тбилиси, где проводятся последние консультации.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция протеста у здания правительственной канцелярии 23 февраля 2021 года

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.