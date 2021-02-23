Проспект Руставели перекрыт, оппозиция установила палатки - подробности с акции в Тбилиси

На акции протеста в центре Тбилиси выдвинули два требования: освобождение Ники Мелия и назначение досрочных выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Центральный проспект грузинской столицы Руставели перекрыт в связи с акцией протеста оппозиции, которая выступает против ареста Ники Мелия - лидера крупнейшей оппозиционной партии в Грузии "Единое национальное движение", сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

Лидер Единого Нацдвижения задержан в ходе спецоперации: как все было – подробности>>

Несколько тысяч активистов собрались у здания администрации правительства и шествием дошли до расположенного неподалеку здания парламента на проспекте Руставели.

"Мы пришли к зданию парламента, где находится главное зло – однопартийный парламент", - сказал лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Активисты установили две большие палатки у здания парламента, отметив, что не намерены прекращать протест до тех пор, пока власти не выполнят их требований: освобождение Ники Мелия и назначение досрочных выборов в парламент.

Ранее оппозиция анонсировала проведение большой акции 26 февраля.

"Мы призываем вас начать большое шествие от Филармонии в 15:00, 26 февраля", - сказала член Нацдвижения Хатия Деканоидзе.

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.