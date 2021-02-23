Оппозиция в столице Грузии объявила бессрочный протест

На акции объявлена регистрация желающих остаться на ночь на проспекте Руставели. По словам Угулава, оппозиция будет находиться у парламента до акции 26 февраля

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Оппозиция собирается провести ночь у здания парламента в центре Тбилиси, заявил лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

На акции перед зданием парламента собралось несколько тысяч человек, чтобы опротестовать арест лидера самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"Я с моими друзьями собираюсь остаться на всю ночь здесь в палатке, потому что от власти сейчас можно ожидать неразумных и насильственных действий. Все лидеры, в зависимости от того, как позволит здоровье, будут дежурить тут", - сказал Угулава.

На акции объявлена регистрация желающих остаться на ночь на проспекте Руставели. По словам Угулава, оппозиция будет находиться у парламента до акции 26 февраля, начало которой назначено на час дня. Между тем, на акции ждут представителей различных регионов.

В данный момент на акции продолжаются выступления. Проспект Руставели перекрыт, и у здания парламента установлено две палатки.