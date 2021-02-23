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Активисты ЕНД и полиция. Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года

Переговоры под конец дня: что происходит в Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (23)
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Sputnik Грузия
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Премьер призвал все здравомыслящие оппозиционные силы войти в парламент и использовать законодательный орган как главную платформу для дискуссий

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Лидеры оппозиции от территории рядом с парламентом Грузии с акции протеста в центре Тбилиси переместились к вечеру во вторник в резиденцию посла ЕС в Грузии для обсуждения текущей ситуации в Грузии с представителями дипломатического корпуса.

Во вторник утром полиция провела силовую спецоперацию по задержанию лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в офисе партии, что усилило напряженность в стране и повлекло начало акций протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Гиги Угулава. Акция протеста объединенной оппозиции 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Главный вопрос обсуждения - деэскалация, возвращение за стол переговоров и снятие напряженности. Ситуация вызывает тревогу. За последние 24 часа мы услышали голоса слишком многих друзей и партнеров. Это одна из причин, по которой я принимаю гостей", - сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Не скрывала своей тревоги и посол США Келли Денган.

"Я очень озабочена. Мы говорим с правительством и оппозицией. Сейчас мы знаем, что все стороны готовы искать выход", - сказал Денган.

До этого послы провели встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Сторонники партии Единое национальное движение у партийного офиса
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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А пока послы ведут диалог с оппозиционными партиями, сесть за стол переговоров предложил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне обрушился с критикой на оппозицию во время представления правительственной программы.

"На фоне стоящих перед страной вызовов, время не противостояния, а диалога. Я призываю все здравомыслящие оппозиционные силы войти в парламент и использовать законодательный орган как главную платформу для дискуссий. Мы готовы к настоящему диалогу в любое время и в любом формате", - сказал Гарибашвили.

Все это происходит на фоне критики международных партнеров Грузии.

Между тем в центре Тбилиси уже установлены палатки, в которых дежурит оппозиция. А уже в пятницу в столице запланировано массовая акция – шествие, куда соберутся сторонники оппозиционных сил из всей Грузии.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (23)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Единое Нацдвижение, Грузия


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