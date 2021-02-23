Оппозиция назвала условия переговоров с "Грузинской мечтой"

Если тема политзаключенных не будет закрыта, то не может идти и речи о результатах переговоров, заявила представитель оппозиции

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Для того чтобы переговоры с властью Грузии возобновились, власть должна предпринять встречные шаги, освободив политзаключенных, сказала представитель партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили после встречи с дипломатическим корпусом.

Оппозиция встретилась с дипломатическим корпусом вечером после силового ареста лидера главной оппозиционной силы страны "Единое национальное движение" Ники Мелия. Послы до встречи не скрывали своей озабоченности ситуацией в Грузии.

"После ареста Ники Мелия "Грузинская мечта" сократила пространство для переговоров, поэтому наша позиция ясна: мы никогда не отказывались от переговоров, но чтобы переговоры продолжились, мы должны увидеть конкретные шаги со стороны власти, которые касаются темы политзаключенных. Если тема политзаключенных не будет закрыта, то не может идти и речи о результатах переговоров", - сказала Самадашвили.

В то же время она назвала и два главных требования оппозиции.

"Наша позиция неизменна – освобождение политических заключенных, в том числе Ники Мелия и Георгия Руруа, и досрочные парламентские выборы для того, чтобы восстановить демократический процесс в стране. Мы обсудили, как Запад может оказать дополнительное давление, чтобы найти выход из ситуации", - сказала Самадашвили.

Ника Мелия был арестован в офисе "Единого национального движения" во вторник утром. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных акций протеста. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу.

Между тем арест Мелия вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу.

Сесть за стол переговоры предложил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне обрушился с критикой на оппозицию во время представления правительственной программы.