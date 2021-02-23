Премьер-министр Грузии призвал оппозицию к диалогу

Премьер призываю все здравомыслящие оппозиционные силы войти в парламент и использовать законодательный орган, как главную платформу для дискуссий

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Призываю все политические силы, которым дорога страна, начать настоящий диалог и говорить о том, что нас объединяет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Сегодня когда был исполнен закон и государство оказалось на высоте, хочу призвать все политические силы, которым дорога страна, открыть настоящий диалог, чтобы говорить не о том, что нас разделяет, а о том что нас должно объединить", - сказал Гарибашвили.

Он также предложил, оппозиции вернутся в парламент Грузии.

"На фоне стоящих перед страной вызовов, время не противостояния, а диалога. Я призываю все здравомыслящие оппозиционные силы войти в парламент и использовать законодательный орган, как главную платформу для дискуссий. Мы готовы к настоящему диалогу в любое время и в любом формате", - сказал Гарибашвили.

У нас общая родина и мы дети одной страны, добавил он.

Во вторник утром полиция провела силовую спецоперацию по задержанию лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в офисе партии в рамках исполнения решения суда от 17 февраля о помещении политика в тюрьму до приговора по делу о беспорядках в Тбилиси из-за не выплаты залога.

Оппозиция в срочном порядке организовала акцию в поддержку Мелия, заполнив сначала площадь перед зданием администрации правительства, а после территорию перед парламентом, анонсировав начало нового народно-освободительного движения.

На акции она пообещала начать бессрочный протест и объявила о масштабной акции - марше в пятницу.

Все это время параллельно с заявлениями политиков звучали заявления западных партнеров встревоженных происходящем в Грузии, в которых главным был призыв к диалогу.

Уже к вечеру послы западных стран провели встречу с президентом Грузии и в эти минуты встречаются с оппозицией.