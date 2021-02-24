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Акция протеста объединенной оппозиции 23 февраля 2021 года

ООН с обеспокоенностью следит за развитием событий в Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (25)
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Sputnik Грузия
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ООН призывает стороны решать политические вопросы посредством диалога, чтобы соблюдалось верховенство закона

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В ООН с обеспокоенностью следят за событиями в Грузии, призывают решать политические разногласия путем диалога, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был арестован в офисе "Единого национального движения" во вторник утром. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных акций протеста. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу.

Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Мы с обеспокоенностью следим за развитием событий в Тбилиси. Очень важно, чтобы было спокойствие, чтобы нерешенные политические вопросы решались посредством диалога, чтобы соблюдалось верховенство закона и, конечно, демократический процесс", – цитирует Дюжаррика РИА Новости.

США так же призывают все стороны в Грузии воздержаться от насилия.

"Вызывающая разделение риторика, насилие и агрессия – не решение для политических разногласий в Грузии. Мы призываем все стороны избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и заняться добросовестными переговорами по разрешению нынешнего политического кризиса", – говорится в письменном заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

Арестованный Ника Мелия. Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Где находится Мелия и как он себя чувствует после ареста?

Он также повторил обеспокоенность задержанием оппозиционного политика Ники Мелия и других членов оппозиции.

Он также заявил на брифинге, что аресты оппозиции "противоречат заявленным евроатлантическим устремлениям Грузии".

Арест Мелия вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу. Сесть за стол переговоры предложил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне обрушился с критикой на оппозицию во время представления правительственной программы.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (25)
Теги:
Ника Мелия, США, ООН, Грузия


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