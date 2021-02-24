Находящийся в заключении Ника Мелия попросил телевизор

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Лидер оппозиционного "Единого национального движения" Ника Мелия, который находится в предварительном заключении, попросил занести в его камеру телевизор, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Грузии.

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В ведомстве отметили, что народный защитник Грузии Нино Ломджария после встречи с Мелия заявила журналистами, что у обвиняемого в камере нет телевизора. Она выразила надежду, что администрация учреждения решит этот вопрос своевременно.

"Обвиняемый Никанор Мелия, так же как и любой другой заключенный в пенитенциарной системе, имеет право пользоваться телевизором в том случае, если приобретет его в магазине пенитенциарного учреждения", – говорится в заявлении.

Всем заключенным в пенитенциарной системе выдают банковские карточки, с помощью которых они в магазине пенитенциарного учреждения могут купить нужный предмет. Как поясняют в службе, администрация уже передала данные Мелия банку и карточка будет изготовлена через несколько дней.

"Именно эту процедуру нужно пройти для того, чтобы обвиняемый смог купить телевизор", – подчеркнуто в заявлении.

Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был арестован в офисе "Единого национального движения" во вторник утром. Спустя несколько часов оппозиция объявила о начале уличных акций протеста. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу.

Мелия вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу. Сесть за стол переговоры предложил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне обрушился с критикой на оппозицию во время представления правительственной программы.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.