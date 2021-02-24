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Ника Мелия в офисе ЕНД перед арестом

Ассоциация молодых юристов Грузии критикует власти за арест Мелия

© AFP / VANO SHLAMOV
Политика
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НПО заявляет, что грузинскому правительству важно предпринять конструктивные шаги, чтобы вывести страну из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Правительству Грузии не удалось разрешить политический кризис в стране, а арест лидера оппозиционной партии еще больше усугубил ситуацию, говорится в заявлении НПО Ассоциация молодых юристов Грузии.

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Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был арестован в офисе партии во вторник утром. В Ассоциации подвергли критике использование перцового газа против находящихся в офисе ЕНД сторонников Мелия.

"Недопустимо его использование во время пассивного сопротивления, а также в помещении, где нет соответствующей вентиляции или безопасного выхода. В таких случаях возникает серьезный риск для здоровья. Химические вещества следует использовать только в том случае, если правоохранительные органы обладают достаточной информацией, чтобы доказать, что эти средства не вызовут проблем для здоровья", - говорится в заявлении.

В НПО отмечают, что в данном случае собравшиеся в офисе "Единого национального движения" граждане не прибегали к насилию.

НПО призывает власти принять все меры для деэскалации и нормализации политического процесса и предоставить демонстрантам возможность реализовать свое право на мирные собрания и мирные протесты.

Арест Мелия вызвал широкий резонанс в международном сообществе. Практические все международные организации и западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу. Сесть за стол переговоры предложил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне обрушился с критикой на оппозицию во время представления правительственной программы.



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