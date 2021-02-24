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Никол Пашинян

Премьер Армении поздравил Гарибашвили с назначением

© photo: AFP 2020 / press service of Armenia's government
Политика
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Sputnik Грузия
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Пашинян пожелал грузинскому коллеге успехов на этой "важной и ответственной должности"

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили со вступлением в должность главы грузинского правительства, говорится в сообщении на сайте премьера Армении.

Пашинян пожелал Гарибашвили успехов на этой "важной и ответственной должности на благо Грузии и грузинского народа".

"Крепкая дружба между Арменией и Грузией основана на многовековых взаимных контактах, глубоком уважении и доверии между нашими народами. Уверен, что наши правительства продолжат тесно сотрудничать для реализации совместных программ с целью максимального использования потенциала сотрудничества между Арменией и Грузией на благо наших стран", - говорится в послании Пашиняна.

В понедельник парламент Грузии выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.



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