Глава администрации правительства Грузии покинул пост спустя 20 дней после назначения

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Глава администрации правительства Грузии Кахабер Кемоклидзе ушел с занимаемой должности, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

На занимаемой должности Кемоклидзе проработал почти три недели. Главой администрации правительства он стал 4 февраля текущего года. Тем не менее, у него за плечами многолетний опыт работы в госведомствах страны.

"После ровно 10 лет активной, чрезвычайно динамичной и полной вызовов работы пришло время мне, как государственному служащему и бывшему сотруднику службы безопасности, попрощаться… В течение 10 лет мне выпала честь работать с выдающимися людьми, руководителями и лидерами (как при предыдущем, так и при нынешнем правительстве)", – написал Кемоклидзе.

Особую благодарность он выразил экс-премьеру Георгию Гахария за самоотверженный труд. В своем сообщении экс-глава администрации правительства признался, что в начале, исходя из своих профессиональных инстинктов и привычек, он даже смотрел на Гахария с подозрением.

"[Гахария] Был лидером, императивно проникнутым убеждениями меритократии. Врагом непотизма, чрезмерной бюрократии и современным менеджером, берущим на себя ответственность. Спасибо ему за то, что позволил мне быть на страже интересов государства и служить своей стране", – написал он.

Кроме того, Кемоклидзе пожелал искренних успехов новому премьеру Ираклию Гарибашвили, отметив, что, несмотря на разные политические вкусы, религиозные убеждения, этническую принадлежность, необходимо консолидировать общество, так как впереди много сложных задач.

"Временно прощаюсь. Мы еще встретимся", - заключил он.

До назначения в администрацию правительства Кемоклидзе с июля 2019 года был начальником аппарата Совета национальной безопасности.

Он начал свою карьеру в 2011 году с должности старшего аналитика по вопросам безопасности в отделе анализа и координации Информационно-аналитического управления министерства внутренних дел. Далее он продвигался по карьерной лестнице и занимал различные позиции в силовом ведомстве страны. В 2018 году он возглавил Информационно-аналитический департамент МВД.

Кроме того, с июня 2012 года по апрель 2018 года он был спецпредставителем МВД, а позже и СГБ, на Женевских международных дискуссиях и главным переговорщиком от центральных властей на встречах группы Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM).