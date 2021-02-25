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Ираклий Гарибашвили выступает перед парламентом Грузии 22 февраля 2021 года

Премьер-министр Азербайджана пригласил Гарибашвили в Баку

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (582)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210225/250996586/Premer-ministr-Azerbaydzhana-priglasil-Garibashvili-v-Baku.html

Али Асадов пожелал успехов Ираклию Гарибашвили на должности главы правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов пригласил нового грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили посетить Баку с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

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© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Президент Азербайджана поздравил Гарибашвили с назначением

Глава правительства Азербайджана поздравил грузинскую коллегу с назначением на пост премьер-министра. Между премьер-министрами двух стран состоялась телефонная беседа.

Асадов пожелал Гарибашвили успехов. Стороны выразили надежду, что дружеские и добрососедские отношения еще больше укрепятся по всем направлениям.

С назначением на пост премьер-министра ранее поздравил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее Гарибашвили во время своего выступления в парламенте заявил, что одна из его первых поездок состоится в Азербайджан.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

В прошлом году Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье "Передача иностранному государству части территорий Грузии" – речь идет о спорном участке грузино-азербайджанской границы.

Темы:
Внешняя политика Грузии (582)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Азербайджан, Грузия


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