Премьер-министр Азербайджана пригласил Гарибашвили в Баку

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов пригласил нового грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили посетить Баку с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

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Глава правительства Азербайджана поздравил грузинскую коллегу с назначением на пост премьер-министра. Между премьер-министрами двух стран состоялась телефонная беседа.

Асадов пожелал Гарибашвили успехов. Стороны выразили надежду, что дружеские и добрососедские отношения еще больше укрепятся по всем направлениям.

С назначением на пост премьер-министра ранее поздравил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее Гарибашвили во время своего выступления в парламенте заявил, что одна из его первых поездок состоится в Азербайджан.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

В прошлом году Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье "Передача иностранному государству части территорий Грузии" – речь идет о спорном участке грузино-азербайджанской границы.