Гарибашвили назвал имена вице-премьеров Грузии

Заместителями Гарибашвили в новом правительстве будут Давид Залкалиани и Иване Мачавариани

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Вице-премьерами Грузии стали министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр финансов Иване Мачавариани, сообщил глава кабмина Ираклий Гарибашвили.

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Парламент Грузии 22 февраля утвердил новый состав правительства во главе с Гарибашвили. Его предшественник Георгий Гахария покинул пост премьера на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"С сегодняшнего дня у нас будет два вице-премьера – господин Давид Залкалиани и Иване Мачавариани", – заявил Гарибашвили на заседании правительства в четверг.

Залкалиани занимал пост вице-премьера и во время правления Георгия Гахария. Еще одним вице-премьером была Майя Цкитишвили, которая покинула пост министр регионального развития и инфраструктуры после отставки Гахария.

Что известно о Залкалиани?

Залкалиани родился 27 февраля 1968 года в Тбилиси. Окончил факультет международного права Тбилисского государственного университета. Карьеру начал в 1992 году в МИД Грузии. Долгие годы работал на высоких должностях в дипломатических представительствах Грузии в Австрии и США.

В его послужном списке значатся должности чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Узбекистане, Таджикистане и Беларуси. Затем Залкалиани вернулся на работу в МИД Грузии, возглавив департамент по глобальным отношениям.

В 2012 году, с приходом к власти коалиции "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили, дипломата назначили заместителем главы МИД Грузии. Через шесть лет ему доверили кресло самого министра.

Владеет английским, немецким и русским языками. Женат, имеет двух дочерей.

Досье на Мачавариани

Иване Мачавариани родился 11 февраля 1974 года в Тбилиси.

В 1996 году окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили по специальности экономика производства и управление. В 1997 году прошел курс международных стандартов бухгалтерии, а в 2009 году окончил учебную программу по финансам и тренинги, связанные с телекоммуникациями.

В 1997-2018 годах был специалистом финансового отделения компании Geocell, менеджером департамента финансового планирования и международных счетов, финансовым директором и коммерческим директором компании.

В 2010-2011 годах был членом команды по разработке стратегии мобильной адаптации для операций TeliaSonera Eurasian (Грузия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Непал и Молдова).

В 2012-2015 годах принимал участие в коммерческих и технологических исследованиях с разными консультационными компаниями (McKinsey, Accenture, Informa Telecoms, Delta Partners). В июле 2018 года был назначен на пост министра финансов Грузии. Владеет русским и английским языками. Женат, имеет двоих детей.