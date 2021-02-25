14:26 25 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0355
  • 100 RUB4.5065
  • USD3.3198
Поиск
Алеко Элисашвили делает заявление

"Всем грузинским политикам должно быть стыдно" – Элисашвили

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (300)
6001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/13/249494202.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210225/250999358/Vsem-gruzinskim-politikam-dolzhno-byt-stydno--Elisashvili.html

Оппозиционный депутат считает, что никто не должен сидеть в тюрьме по политическому признаку

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили не планирует присоединяться к запланированным оппозицией акциям протеста, однако считает позором затягивание переговоров.

Санкции и протесты: грузинская оппозиция озвучила планы>>

Оппозиция объявила о начале уличных акций протеста вскоре после ареста председателя крупнейшей в Грузии оппозиционной партии Ника Мелия. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу. Мелия был арестован в офисе ЕНД во вторник утром, что вызвало большой резонанс в международном сообществе. Западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу.

"Я не присоединюсь к этим акциям, но считаю позором, что переговоры никак не начались уже столько времени. Все друзья говорят нам – сядьте, поговорите… Обе стороны декларировано говорят, что готовы, но никак не могут начать. Сегодня всем грузинским политикам должно быть стыдно за это противостояние", – заявил Элисашвили журналистам.

По его словам, Мелия арестован по политическому признаку.

Участники митинга оппозиции на площади Франции (20 февраля 2021). Еревaн
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
В Ереване возобновилась акция оппозиции։ протестующие против Пашиняна перекрывают улицы

"Должно быть достигнуто соглашение в связи с тем, что никто не должен сидеть в тюрьме по политическому признаку", – отметил Элисашвили.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (300)
Теги:
Ника Мелия, Грузинская мечта, Алеко Элисашвили


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover с помощью камеры Rover Down-Look Camera
"На Марсе классно!" Марсоход NASA сделал первые снимки Красной планеты после посадки
На дорогах Тбилиси снег и гололёд: придётся ездить осторожно - видео
На дорогах Тбилиси снег и гололед: придется ездить осторожно - видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться