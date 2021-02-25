"Всем грузинским политикам должно быть стыдно" – Элисашвили

Оппозиционный депутат считает, что никто не должен сидеть в тюрьме по политическому признаку

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили не планирует присоединяться к запланированным оппозицией акциям протеста, однако считает позором затягивание переговоров.

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Оппозиция объявила о начале уличных акций протеста вскоре после ареста председателя крупнейшей в Грузии оппозиционной партии Ника Мелия. В планах оппозиционных партий провести массовую акцию-шествие в пятницу. Мелия был арестован в офисе ЕНД во вторник утром, что вызвало большой резонанс в международном сообществе. Западные партнеры Грузии призвали стороны к диалогу.

"Я не присоединюсь к этим акциям, но считаю позором, что переговоры никак не начались уже столько времени. Все друзья говорят нам – сядьте, поговорите… Обе стороны декларировано говорят, что готовы, но никак не могут начать. Сегодня всем грузинским политикам должно быть стыдно за это противостояние", – заявил Элисашвили журналистам.

По его словам, Мелия арестован по политическому признаку.

"Должно быть достигнуто соглашение в связи с тем, что никто не должен сидеть в тюрьме по политическому признаку", – отметил Элисашвили.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фактически объявил неповиновение решению суда.