Бывшие граждане Грузии получат отсрочку для восстановления гражданства

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Возможность продления срока восстановления или сохранения гражданства Грузии рассматривается в парламенте страны.

В основном это касается той категории граждан, в отношении которых до 15 августа 2018 года не было принято решение по лишению гражданства Грузии при получении иностранного гражданства.

Согласно закону "О гражданстве Грузии", для сохранения грузинского паспорта необходимо согласие государства до получения гражданства другой страны . Согласие на сохранение гражданства выдается, если связь гражданина с Грузией оказывается убедительной и это не противоречит интересам государства.

При этом, гражданин Грузии при получении иностранного гражданства мог обратится до 31 декабря 2020 года с просьбой о сохранении гражданства страны. До этой даты могли вернуть свое гражданство и те, кто уже лишился своего паспорта из-за получения паспорта иностранного государства, для этого им надо было сдать экзамен на знание грузинского языка.

Согласно поправкам, возможность сохранить грузинский паспорт или восстановить его продлевается до 31 декабря 2022 года. Также до этой даты смогут решить свои вопросы с гражданство те, кто родился до 1993 года и так и не получил гражданства ни одной страны.

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Инициатором поправок является комитет по вопросам диаспоры, который поясняет их необходимость высокой обращаемостью граждан до пандемии коронавируса.

По данным комитета, с момента вступления в силу поправок в 2018 году и до пандемии в 2020 году за восстановлением гражданства обратились 3 989 граждан, а за сохранением – 10 354 гражданина. В период пандемии же число соискателей сократилось, так как живущие за границей граждане Грузии не имели полноценного доступа к сервисам. Всего за восстановлением гражданства Грузии в 2020 году обратились 1 217 граждан, а за сохранением гражданства – 3 186.