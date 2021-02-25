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Заседание парламента Грузии

Члены комиссии избраны: кому доверили судьбу парламентских выборов в Грузии?

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
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Комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК, в стране назначат новые выборы

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В состав временной комиссии по расследованию парламентских выборов, прошедших в Грузии осенью 2020 года, войдут четыре депутата – двое представителей оппозиции и двое большинства.

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Оппозицию в следственной комиссии будут представлять депутаты от фракции "Европейские социалисты" - Давид Зилпимиани и Фридон Инджия. Что касается парламентского большинства, то от "Грузинской мечты" в состав комиссии войдут депутаты Гиви Миканадзе и Алуда Гудушаури.

Количество и квоты временной следственной комиссии определил парламентский комитет по процедурным вопросам и правам.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Следственная комиссия была создана в законодательном органе страны на прошлой неделе. Теперь у нее будет три месяца для деятельности.

По обещанию правящей партии, комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии, в стране будут назначены новые парламентские выборы.

Согласно результатам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были распределены между восьмью оппозиционными партиями.

Однако сразу после выборов оппозиция заявила, что выборы были сфальсифицированными, и отказалась от участия в работе парламента.

Главной претензией оппозиции является давление на избирателей и фальсификация выборов во время подсчета голосов и оформления протоколов районными избирательными комиссиями.

Они заявляют, что повторный подсчет голосов ничего не даст, так как избирательные комиссии уже поправили все протоколы.

Большинство из них написали отказ от депутатских мандатов, однако "Грузинская мечта" их не удовлетворила.

На сегодняшний день оппозиционное крыло на заседаниях представляют партия "Граждане" получившая два места в законодательном органе, и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов", которые уже покинула парламент Грузии.

Теги:
выборы, Грузия


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