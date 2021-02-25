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Хатия Деканоидзе

"Решили все детали"- грузинская оппозиция объявит о планах на митинге

photo: Khatia Dekanoidze / FB
Политика
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Главные требования грузинской оппозиции: освобождение Ники Мелия и досрочные выборы в парламент

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Лидеры грузинской оппозиции объявят о планах на будущее в ходе завтрашней акции протеста в Тбилиси, сообщила член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе после встречи оппозиционных политиков в офисе Лейбористской партии.

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Марш протеста начнется у Большого концертного зала (Филармония) на проспекте Меликишвили в 13:00 по тбилисскому времени. Затем собравшиеся направятся к зданию парламента. А завершится марш у здания администрации правительства.

"Это марш за свободу с учетом очень сложной ситуации, в которой сегодня находится страна...Мы прошли все детали, общую концептуальную часть и технические детали", - сказала Деканоидзе.

По словам политика, среди планов на будущее - широкомасштабные акции протеста.

Оппозиция требуют освобождения задержанного на днях председателя главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия и других политзаключенных, а также проведения внеочередных парламентских выборов.



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