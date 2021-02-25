Мелия остается в тюрьме: апелляция адвокатов оппозиционера отклонена

В заключении Тбилисского апелляционного суда поясняется, что законодательство страны не позволяет рассматривать данный иск

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд в четверг отклонил жалобу адвокатов лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия по вопросу избрания меры пресечения, сообщил журналистам адвокат политика Бека Басилая.

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Тбилисский городской суд 17 февраля отправил Мелия в заключение до приговора суда по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, после того как тот отказался выплачивать залог, избранный ему в качестве альтернативной меры пресечения. Во вторник, 23 февраля, Мелия был арестован и помещен в тюрьму до приговора.

"Апелляционный суд максимально протянул время и ждал политического согласия, и пока не получил его, не объявлял своего решения", - сказал Басилая.

В свою очередь, в заключении Тбилисского апелляционного суда поясняется, что законодательство страны не позволяет рассматривать данный иск.

Адвокаты внесли иск в пятницу вечером, несмотря на резолюцию судьи Нино Чахнашвили, что решение не может быть обжаловано отдельно.

Также они предложили апелляционному суду обратиться к Конституции как главному закону страны, если Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) не предоставляет такой возможности.