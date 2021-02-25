Президент Турции поздравил Гарибашвили с избранием на пост премьера Грузии

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ираклия Гарибашвили с назначением на пост премьер-министра Грузии, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.

В понедельник парламент Грузии выразил доверие обновленному кабинету министров во главе с Ираклием Гарибашвили.

"От имени турецкого народа и от себя лично сердечно поздравляю вас с избранием на пост премьер-министра дружественной Грузии. Вы знаете, какое большое значение мы придаем политической стабильности Грузии и территориальной целостности. Несколько дней назад мы отметили 100-летие установления дипломатических отношений с Грузией, которая была первой страной, открывшей посольство в Анкаре", - говорится в послании Эрдогана.

Он выразил уверенность, что стратегическое партнерство двух стран будет продолжаться и развиваться во всех сферах

"Не сомневаюсь, что наши совместные усилия внесут значительный вклад в дело установления мира и стабильности в регионе. Хочу воспользоваться случаем и пожелать Вашему Превосходительству здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия", - говорится в послании Эрдогана.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2020 году составил около 1,6 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,1%. Торговый оборот между двумя странами сократился на 12,2% по сравнению с 2019 годом.