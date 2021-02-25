Прокуратура Грузии назвала условия освобождения Ники Мелия

Арест оппозиционера Ники Мелия вызвал международный резонанс и стал причиной еще большего усугубления политического кризиса в стране

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии готова отпустить лидера "Единого национального движения" Нику Мелия, если тот выплатит залог в размере 40 тысяч лари, назначенный в ноябре 2020 года, заявил на брифинге прокурор Амиран Гулуашвили.

Тбилисский городской суд 17 февраля отправил Мелия в заключение до приговора суда по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, после того как тот отказался выплачивать залог, избранный ему в качестве альтернативной меры пресечения. Во вторник, 23 февраля Мелия был арестован и помещен в тюрьму до приговора.

"Заключение Ники Мелия не самоцель прокуратуры, соответственно, в случае исполнения стороной защиты решения суда о залоге в размере 40 тысяч лари, сторона обвинения выражает готовность ходатайствовать перед судом о смене заключения для Никанора Мелия на залог", - сказал Гулуашвили.

Арест Ники Мелия вызвал международный резонанс и стал причиной усугубления в стране политического кризиса. Сторонники оппозиции в пятницу, 26 февраля, планируют большую акцию протеста в Тбилиси, на которой будет озвучены ее требования, в том числе освобождение Мелия.