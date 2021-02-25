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Ника Мелия и его соратники по партии в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года

Ника Мелия не собирается платить залог

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (27)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210225/251007073/Nika-Meliya-ne-sobiraetsya-platit-zalog.html

Сторонники оппозиции в пятницу планируют большую акцию протеста в Тбилиси, на которой будет озвучены ее требования, в том числе освобождение Мелия

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Решение Ники Мелия остается прежним и он не собирается платить залог, заявила одна из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

Генеральная прокуратура Грузии в четверг предложила председателю "Нацдвижения" Нике Мелия выплатить залог, после чего она будет ходатайствовать об его освобождении до приговора.

Руставская тюрьма и оппозиция с флагами
© AFP / VANO SHLAMOV
Прокуратура Грузии назвала условия освобождения Ники Мелия

"Решение Ники Мелия остается прежним. Вы помните, они изначально призывали, чтобы кто-то другой выплатил залог. Заявление прокуратуры – это всего лишь слабая и испуганная попытка оправдать себя. Ника Мелия бодр, и с ним все хорошо. Это заявление ничего не изменило", - сказала Деканоидзе.

Тбилисский городской суд 17 февраля отправил Мелия в заключение до приговора суда по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, после того как тот отказался выплачивать залог, избранный ему в качестве альтернативной меры пресечения. Во вторник, 23 февраля, Мелия был арестован и помещен в тюрьму до приговора.

Арест Ники Мелия вызвал международный резонанс и стал причиной усугубления в стране политического кризиса. Сторонники оппозиции в пятницу планируют большую акцию протеста в Тбилиси, на которой будет озвучены ее требования, в том числе освобождение Мелия.

В данный момент участники акции уже начали сбор в Тбилиси. Они прибывают из регионов и устанавливают палатки у парламента Грузии.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (27)
Теги:
Элене Хоштария, Единое Нацдвижение, Ника Мелия, Генеральная прокуратура Грузии, Грузия


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