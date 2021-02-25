Ника Мелия не собирается платить залог

Сторонники оппозиции в пятницу планируют большую акцию протеста в Тбилиси, на которой будет озвучены ее требования, в том числе освобождение Мелия

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Решение Ники Мелия остается прежним и он не собирается платить залог, заявила одна из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

Генеральная прокуратура Грузии в четверг предложила председателю "Нацдвижения" Нике Мелия выплатить залог, после чего она будет ходатайствовать об его освобождении до приговора.

"Решение Ники Мелия остается прежним. Вы помните, они изначально призывали, чтобы кто-то другой выплатил залог. Заявление прокуратуры – это всего лишь слабая и испуганная попытка оправдать себя. Ника Мелия бодр, и с ним все хорошо. Это заявление ничего не изменило", - сказала Деканоидзе.

Тбилисский городской суд 17 февраля отправил Мелия в заключение до приговора суда по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, после того как тот отказался выплачивать залог, избранный ему в качестве альтернативной меры пресечения. Во вторник, 23 февраля, Мелия был арестован и помещен в тюрьму до приговора.

Арест Ники Мелия вызвал международный резонанс и стал причиной усугубления в стране политического кризиса. Сторонники оппозиции в пятницу планируют большую акцию протеста в Тбилиси, на которой будет озвучены ее требования, в том числе освобождение Мелия.

В данный момент участники акции уже начали сбор в Тбилиси. Они прибывают из регионов и устанавливают палатки у парламента Грузии.