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Администрация правительства Грузии и акция протеста оппозиции

Оппозиция готовится к масштабной акции протеста в Тбилиси

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (303)
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Власти уже приняли меры безопасности. Во дворе канцелярии и парламента мобилизованы сотрудники полиции

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Представители оппозиционных партий Грузии начали подготовку к масштабной акции протеста под лозунгом "За свободу" - двинулись колонны из регионов, у здания парламента устанавливается сцена.

Участники акции пройдут шествием от здания Государственного концертного зала (Филармонии) на улице Костава через проспект Руставели до здания парламента Грузии. После у здания парламента пройдет основной митинг, после чего участники акции переместятся к государственной канцелярии, где и завершат свой протест.

На акции ждут представителей регионов. Часть колонн автомобилей со сторонниками уже двинулась в сторону Тбилиси, часть - готовится выехать. Участники акции протеста также собираются в разных частях центра Тбилиси, откуда они присоединятся к основному шествию.

Между тем государство уже приняло меры безопасности. Во дворе канцелярии и парламента мобилизованы сотрудники полиции. Также полицейские будут патрулировать территорию проведения акции для обеспечения порядка.

Ника Мелия и его соратники по партии в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Ника Мелия не собирается платить залог

Причиной протеста около 20 оппозиционных партий стал силовой арест 23 февраля лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. На акции они потребуют освобождения Мелия и других политзаключенных, а также назначения досрочных парламентских выборов.

Мелия отказался платить залог, избранный ему по делу о беспорядках в Тбилиси, считая его незаконным, и Тбилисский городской суд отправил его в тюрьму после приговора. Оппозиционный лидер был арестован на шестой день после решения суда, что вызвало большой международный резонанс. Перед акцией Генеральный прокуратура заявила, что готова ходатайствовать о новом залоге для Мелия, если он выплатит старый. Сам Мелия никакого залога платить не собирается.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (303)


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