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Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года

Центральный проспект Тбилиси перекрыт: оппозиция начала свое шествие

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (306)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210226/251010609/Tsentralnyy-prospekt-Tbilisi-perekryt-oppozitsiya-nachala-svoe-shestvie.html

Протестующие собрались, чтобы выразить свой протест против ареста лидера самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия и еще раз потребовать назначения досрочных парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. До десяти тысяч человек перекрыли центральный проспект Тбилиси и идут шествием в сторону парламента Грузии.

Шествие проходит под звуки барабанов и вувузел. Впереди лидеры партий несут баннер с надписью "За свободу".

В шествии принимают участие как жители Тбилиси, так и жители регионов, которые специально прибыли в столицу, чтобы выразить свой протест.

Основная часть протестующих собралась у здания Государственного концертного зала (Филармонии) и к ним присоединились также сторонники разных партий, которые ждали основную колонну.

Ника Мелия и его соратники по партии в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Ника Мелия не собирается платить залог

На акции собрались представители оппозиционных партий, гражданского общества и неправительственных организаций, чтобы выразить свой протест против ареста лидера самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия и еще раз потребовать назначения досрочных парламентских выборов.

Они пройдут до здания парламента Грузии, где состоится основная часть акции и где будет объявлено о дальнейших планах грузинской оппозиции.

МВД сообщило об ограничении движения в центре Тбилиси.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (306)


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